وزارة الدفاع الأمريكية: لا خطة لمشاركة قاذفات القنابل "بي-52" في مناورات "ماكس ثوندير" سيؤول في 17 مايو/ بنا / أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه لم تكن هناك خطة لمشاركة قاذفات القنابل من طراز "بي-52" في مناورات "ماكس ثوندير" الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية كريستوفر لوجان لإذاعة صوت أمريكا واوردتها وكالة "يونهاب" إنه لم تكن هناك خطة لمشاركة "بي-52" في مناورات "ماكس ثوندير".



وأضاف أنه لا يدري ما إذا كان هناك أي تغيير في طبيعة ونطاق مناورات "ماكس ثوندير".

وكانت كوريا الشمالية أعلنت فجر يوم الأربعاء أنها ستؤجل المحادثات الرفيعة المستوى مع الجنوب التي كان من المقرر أن تعقد في نفس اليوم، لأجل غير مسمى احتجاجا على مشاركة حوالي 100 مقاتلة في مناورات "ماكس ثوندير".



ومناورات "ماكس ثوندير" هي مناورة سنوية مشتركة بين القوات الجوية الكورية الجنوبية والولايات المتحدة وتجري في الفترة من 11 إلى 25 مايو الجاري لهذا العام.





و.ش



بنا 0506 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/17 - 34 : 08 AM