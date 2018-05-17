مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 17 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



/جلالة الملك يقدم التعازي في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله.

/جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون برقيات التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

/سمو رئيس الوزراء يجري اتصالات هاتفية مع أمير وقادة الكويت ويتبادلون التهنئة برمضان.

/سمول الشيخ محمد بن مبارك يستقبل السفير الياباني.

/ادراج قيادات وشركات حزب الله على قائمة الارهاب.

/الاوقاف السنية: منع التبرعات في المساجد وحملات تفتيش على المطاعم.

/أمانة النواب تدعو الراغبين في الترشح النيابـي إلى حضـور جلســات المجـلس.

/نواب ومواطنون يعبرون عن فرحتهم بافتتاح «مدينة سلمان».

/«الخيرية الملكية» تتلقى تبرعا ماليا لمشاريعها من منتسبي الحرس الوطني.

/معهد الإدارة يفوز بجائزة lCF PRlSM في مجال الكوتشنج عن الشرق الأوسط وإفريقيا.

/البحرين تشارك في حفل افتتاح قمة النمسا العالمية للطاقة.

/وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكلية بوليتكنك البحرين توقعان مذكرة تفاهم في مجال الاستشارات المهنية.

/أبو الفتح: ترميم 130 منزلا ضمن مشروع (تنمية القرى).

/«الأعلى للمرأة» يصدر دليلي «مباشرة الحقوق السياسية» و«الانتخابات النيابية والبلدية».

/ديلي ميل: النظام القطري حاول رشوة إدارة ترامب بأكثر من 100 مليار دولار.

/اجتماع طارئ اليوم لوزراء الخارجية العرب بشأن القدس والعدوان الإسرائيلي.

/الرئيس المصري يعلن العفو عن أكثر من 330 سجينا شابا.

/إطلاق سراح زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم.

/البيت الأبيض لا يزال يأمل انعقاد القمة رغم تهديدات بيونج يانج.

/قاسم سليماني يجري محادثات في بغداد بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

/العراق: أتباع مقتدى الصدر يهددون باقتحام المنطقة الخضراء إذا سلبت إيران حقهم في تشكيل الحكومة.

/منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد مجددا استخدام غاز الكلور في سوريا.

/الرئيس الأفغاني يعتذر عن غارة جوية قتل فيها 30 طفلا.



و.ش



بنا 0449 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/17 - 53 : 07 AM