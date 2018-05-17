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الطقس في مملكة البحرين اليوم: غائم جزئياً أحياناً
2018/05/17 - 50 : 06 AM
المنامة في 17 مايو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله غائم جزئياً أحياناً.
الرياح: شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار.


ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 34 درجة مئوية .. والصغرى 25 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 70 بالمئة .. والصغرى 25 بالمئة.


م.ح.

بنا 0344 جمت 17/05/2018


عدد القراءات : 0         اخر تحديث : 2018/05/17 - 50 : 06 AM
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