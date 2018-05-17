ترامب: لم يصلنا من بيونغ يانغ أي تهديد بإلغاء القمة المرتقبة الشهر المقبل واشنطن في 17 مايو / بنا / قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لم يصلها من بيونغ يانغ أي تهديد بإلغاء القمة المرتقبة الشهر المقبل.

ونقلت اذاعة "سوا" عن الرئيس ترامب قوله خلال استقباله الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف في البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كانت قمته مع الزعيم الكوري الشمالي لا تزال قائمة "لم يخبرونا أبدا" بذلك التهديد. مضيفا "لم نر أي شيء ولم نسمع أي شيء، سنرى ماذا سيحصل".



وكانت كوريا الشمالية هددت بإلغاء اجتماع القمة التاريخي المرتقب بين ترامب وكيم جونغ أون في حال ضغطت واشنطن عليها من أجل التخلي عن ترسانتها النووية بشكل أحادي.



وقال نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي كيم كي غوان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية "إذا ما حاولت الولايات المتحدة التضييق علينا وإرغامنا على التخلي عن السلاح النووي من جانب واحد، فلن نبقى مهتمين بحوار من هذا النوع".







م.ح.



بنا 0159 جمت 17/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/17 - 45 : 06 AM