انتقادات لمسؤول بريطاني وصف اقتصاد بلاده بأنه "في سن اليأس" لندن في 17 مايو/ بنا / أثارت تصريحات لنائب محافظ بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) بن برودبنت وصف فيها اقتصاد بلاده بأنه "في سن اليأس" انتقادات كبيرة داخل بريطانيا.

وذكرت "بي بي سي" أن بن برودبنت استخدم هذه العبارة في مقابلة مع صحيفة"ديلي تلغراف" لوصف الاقتصادات التي "تجاوزت ذروتها، ولم تعد قوية"، حسب تصريحاته.



واعتذر برودبنت في وقت لاحق لـ "سوء اختيار الكلمات" وأي "إساءة حدثت". وقال إن الإنتاجية أثرت على "كل واحد منا، من جميع الأعمار ومن الجنسين".



لكن تعليقاته أثارت رد فعل عنيف، حيث قالت أستاذة الاقتصاد بجامعة بريستول سارة سميث إن هذه التشبيه ينقل وجهة نظر مهينة عن النساء. لم أفكر قط في سن اليأس على أنه يجعل المرأة غير منتجة".



وقال فرانسيس أوغرادي، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية: "هذا النوع من اللغة غير مناسب على الإطلاق. ليس هناك حاجة للجوء إلى تعليقات متحيزة ضد المرأة لوصف مشكلات في الاقتصاد".



ويترأس برودبنت لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك انجلترا، والتي تتعرض لانتقادات بسبب وجود سيدة واحدة فقط في مجلس إدارة اللجنة المكون من تسعة أعضاء.



ويُعتقد أيضا أن برودبنت أحد الخلفاء المحتملين لمحافظ بنك انجلترا، مارك كارني.



وفي مقابلته، شبه برودبنت التباطؤ الأخير في إنتاجية المملكة المتحدة بفترة هدوء مماثلة في نهاية القرن التاسع عشر، والتي وُصفت بأنها فترة "سن اليأس".



وقال نائب المحافظ إن المصطلح، الذي يستخدم في علم الأحياء مع كلا الجنسين، يعني "أنكم تجاوزتم ذروتكم الإنتاجية".



وأشار إلى أن المملكة المتحدة قد تشهد "فترة توقف" بين قفزتين تكنولوجيتين إلى الأمام - مثل تلك التي شهدتها الصناعة في أواخر العصر الفيكتوري عند الانتقال من استخدام البخار إلى الكهرباء.



ومع ذلك، قال برودبنت إن الاقتصاد قد ينتظر انفراجة كبيرة، ربما نتيجة للذكاء الاصطناعي.



وأكد برودبنت في وقت لاحق على أن استخدم "سن اليأس" لوصف القرن التاسع عشر فقط.



وجرى التشكيك في موقف البنك تجاه المرأة في الماضي، ففي عام 2013، أعلن البنك خطة للتخلص التدريجي من عملة نقدية فئة 5 جنيهات استرليني عليها صورة المُصلحة الاجتماعية إليزابيث فراي، دون خطط لوضع صورة أي سيدة أخرى على أي من العملات التي يصدرها البنك. وبعد ضغوط من الناشطين، أعلن البنك أنه سيضع صورة الروائية البريطانية جين أوستن على العملة الجديدة فئة 10 جنيهات.





م.ح.



بنا 2320 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/17 - 25 : 02 AM