مملكة البحرين تعلن إدراج عدد من أعضاء مجلس الشورى لحزب الله الإرهابي على قائمة الإرهاب بالإضافة إلى أسماء وشركات مرتبطة بأنشطة داعمة للحزب الإرهابي

المنامة في 17 مايو/ بنا / تعلن مملكة البحرين عن إدراج عدد من أعضاء مجلس الشورى لحزب الله الإرهابي على قائمة الإرهاب، وهم (حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين الخليل، وإبراهيم أمين السيد)، بالإضافة إلى أسماء وشركات مرتبطة بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي وهم (طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم "الطيف"، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات، هاشم سيف الدين، أدهم طباجة، مجموعة الإنماء، وشركة الإنماء للهندسة والمقاولات).



وتأتي هذه الخطوة في إطار ما اتخذته الدول الأعضاء بـمركز استهداف تمويل الإرهاب من خطوات مهمة لتقويض نشاطات إيران وحزب الله الإرهابي التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وفرض عقوبات اقتصادية على هؤلاء الأفراد والكيانات تشمل تجميد أي أصول لهم في الدول الأعضاء وحظر المواطنين والمقيمين من التعامل معهم، وذلك استنادًا للتشريعات الوطنية ذات الصلة، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018م.



وتؤكد مملكة البحرين التزامها التام بالعمل الجماعي المنظم والفاعل مع جميع الأشقاء والحلفاء في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله، وأن إدراج جميع هؤلاء الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب يأتي ضمن مساعي مملكة البحرين المتواصلة لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب، واستمرار التعاون والتنسيق مع جميع الجهود الهادفة إلى القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم.





م.ح.



بنا 2257 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/17 - 00 : 02 AM