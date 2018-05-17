وزير الخارجية البريطاني يؤكد للرئيس الفلسطيني رفض بلاده الكامل لنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس رام الله في 17 مايو / بنا / تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الوزير البريطاني أعرب عن تعاطف المملكة المتحدة مع الضحايا العزل الذين سقطوا في قطاع غزة، ورفضها الكامل لنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس.

وأشار إلى أن بلاده طالبت الجانب الإسرائيلي بضبط النفس، مؤكدا استعداد بريطانيا في المساعدة بتحقيق السلام.



وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للموقف البريطاني، مؤكدا أن الجانب الفلسطيني مع تحقيق السلام القائم على أسس الشرعية الدولية.



وشدد، على أن الدور الأميركي كوسيط وحيد لم يعد مقبولاً، بعد قيامها بإخراج ملف القدس واللاجئين من طاولة المفاوضات، وما نريده الآن هو ألية دولية لتحقيق السلام.







م.ح.



بنا 2155 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/17 - 08 : 01 AM