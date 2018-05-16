صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يتبادل التهاني مع قيادة دولة الكويت الشقيقة بمناسبة حلول شهر رمضان المنامة في 16 مايو/ بنا / جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه واخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين باليمن والبركات.







كما جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر واخيه صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي العهد وأخيه سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء و معالي الشيخ مشعل الاحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني و معالي الشيخ جابر العبدالله الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق تبادل سموه معهم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير والبركات.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1927 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/16 - 30 : 10 PM