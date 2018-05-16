مجموعة من الأسر في المحافظة الجنوبية تستفيد من مشروع صندوق "ماجلة الخير" الرمضانية المنامة في 16 مايو/ بنا / انطلاقا من اهتمام سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية بمبدأ التواصل المستمر بين المحافظة وأفراد المجتمع وتعزيز الشراكة المجتمعية في شهر رمضان المبارك، أوضحت السيدة فاطمة حسن الغتم مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع أن المبادرات الإنسانية أخذت حيزاً خيرياً وطابعاً إنسانياً هاماً خلال توزيع صندوق "ماجلة الخير" على مجموعة من الأسر في الأسبوع الماضي على كافة مناطق المحافظة.







وبينت السيدة فاطمة حسن الغتم أن إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة الجنوبية قد قامت بتوزيع صناديق "ماجلة الخير" تعزيزا لإحياء العادات والتقاليد والأعراف الدينية والمجتمعية السامية وإبراز روح التعاون بين أفراد المجتمع.



كما نوهت أن توزيع "ماجلة الخير" يأتي ضمن عدد من الأنشطة الخيرية والإنسانية التي تنصب في تحقيق الأهداف المرجوة لمبدأ التكافل المجتمعي من خلال إبراز أهمية التواصل والتقارب ما بين أهالي المحافظة في هذه المناسبة العزيزة.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1919 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/16 - 25 : 10 PM