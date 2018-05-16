وزارة الخارجية : ادراج 10 افراد و4 كيانات تابعة لتنظيم حزب الله الارهابي على قائمة الارهاب في تصنيف يعد الثاني من قبل مركز استهداف تمويل الارهاب المنامة في 16 مايو / بنا / في إطار مساعي مملكة البحرين المتواصلة لمكافحة كل صور العنف والتطرف والإرهاب والتصدي لكل من يموله أو يدعمه، تعلن وزارة خارجية مملكة البحرين وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية اللتان تترأسان بالشراكة مركز استهداف تمويل الإرهاب، والدول الأعضاء في المركز: مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان، ودولة قطر، عن إدراج ١٠ أفراد و٤ كيانات تنتمي لما يسمى مجلس الشورى التابع لتنظيم حزب الله الإرهابي على قائمة الإرهاب، في تصنيف يعد الثاني من قبل المركز، وذلك استنادًا للتشريعات الوطنية ذات الصلة، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 مايو 2018م.



وبموجب هذه الخطوة، فإنه سيتم فرض جزاءات على هؤلاء الأفراد والكيانات تشمل تجميد أي أصول لها داخل مملكة البحرين وحظر المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من التعامل معها.



وفي هذا السياق، أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية التزام مملكة البحرين بالعمل الجماعي المنظم والفاعل مع جميع الأشقاء والحلفاء في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.



وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن إدراج جميع هؤلاء الأفراد والكيانات على قائمة الإرهاب يأتي ضمن مساعي مملكة البحرين المتواصلة لمكافحة العنف والتطرف والإرهاب، واستمرار التعاون والتنسيق مع جميع الجهود الهادفة إلى القضاء على هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار العالم.



وحث معالي وزير الخارجية المجتمع الدولي على ضرورة تكثيف الجهود الرامية لوقف مختلف سبل وأشكال الدعم الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإرهاب والميليشيات الإرهابية مثل حزب الله الإرهابي، والتي تعمل على إثارة الفوضى والفتنة وتسعى لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة والعالم.





وأسماء الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة الإرهاب هي على النحو التالي:



1. حسن نصرالله



2. نعيم قاسم



3. إبراهيم أمين السيد



4. محمد يزبك



5. حسين خليل



6. هاشم صفي الدين



7. طلال حمية



8. أدهم تباجا



9. مجموعة الإنماء



10. شركة الإنماء للهندسة والمقاولات



11. علي يوسف جرار



12. مجموعة سبكترم



13. حسن إبراهيمي



14. ماهر للتجارة







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1905 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/16 - 17 : 10 PM