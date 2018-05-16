الإمارات تعزز جهودها لدعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في أثيوبيا أديس أبابا في 16 مايو / بنا / بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ مبادرة " استجابة الإمارات لدعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في أثيوبيا " والتي تتضمن البرامج الرمضانية التي يستفيد منها 700 ألف شخص من النازحين حول العاصمة أديس أبابا والمتأثرين في الأقاليم الأخرى من الأحداث الحدودية التي شهدتها أثيوبيا العام الماضي .



وتتضمن المبادرة جانبا تنمويا يتمثل في بناء منازل ومجمعات سكنية جديدة للنازحين في مناطقهم الأصلية ودعم سبل استقرارهم ومساعدتهم على استعادة نشاطهم وحيويتهم بعد معاناة طويلة من تداعيات النزوح التي أرهقت كاهلهم.



وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي " تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الإمارات بوصفها دولة مانحة بنهجها الإنساني والتنموي تجاه الشعوب الشقيقة والصديقة واستمرارا لنهجها المتميز في تعزيز القيم والمبادرات التي تحد من وطأة المعاناة الإنسانية وتدعم جهود التنمية في المجتمعات التي تطالها النكبات الإنسانية التي تؤثر على حياة الناس ومصائرهم".



وأشاد الدكتور أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي بسرعة استجابة دولة الإمارات لدعم استقرار النازحين في بلاده، وتعزيز جهودها الإنسانية والتنموية على الساحة الأثيوبية .. و قال إن مبادرة الإمارات هذه من شأنها أن تسهم في تحسين الأوضاع الإنسانية على الأرض وتخفيف وطأة المعاناة عن المتأثرين في مختلف الأقاليم الأثيوبية.



و أضاف أن تحرك الإمارات تجاه أثيوبيا في هذه الأيام المباركة ترك أثرا كبيرا في نفوس أبناء الشعب الأثيوبي الذين يقدرون كثيرا مبادرات الإمارات قيادة وشعبا على الساحة الاثيوبية.



وقال رئيس الوزراء الأثيوبي خلال استقباله بمكتبه في أديس أبابا وفدا من هيئة الهلال الأحمر إن دولة الإمارات كانت على الدوام سباقة في الوقوف إلى جانب الشعب الأثيوبي في الأحوال والظروف كافة مؤكدا استعداد حكومته لتقديم جميع التسهيلات التي تمكن الهيئة من إنجاز مهامها على الساحة الأثيوبية بصورة تحقق تطلعات الجانبين وتفي بمتطلبات النازحين والمتأثرين.







س.ي/ع ذ



بنا 1807 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/16 - 19 : 09 PM