سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة في 16 مايو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من السيد عارف أحمد هجرس الأمين المالي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين بمناسبة اللفتة الملكية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتسمية المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية باسم "مدينة سلمان"، لمساهمات سمو ولي العهد الجليلة في بناء ونهضة المجتمع البحريني، ودور سموه الحيوي والبناء في توفير المسكن الملائم والعيش الكريم لأبناء سموه المواطنين.







ورفع القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين في برقيته أسمى آيات التهاني والتبريكات الى سمو ولي العهد بمناسبة هذه اللفتة الملكية السامية، معرباً عن بالغ تقديره واعتزازه لسمو ولي العهد على الدور الوطني الكبير الذي يضطلع به سموه، داعيا الله العلي القدير أن يكون هذا المشروع الحضاري ضمن سلسلة من المشاريع التنموية بمملكة البحرين، واستمراراً لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي ينشدها سموه، متمنيا لسمو ولي العهد المزيد من النجاح والتوفيق لمواصلة مسيرة الخير والتقدم.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1805 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/05/16 - 12 : 09 PM