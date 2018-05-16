سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بمناسبة تسمية المدينة الإسكانية "مدينة سلمان" المنامة في 16 مايو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من العميد عبدالرحمن صالح السنان الدوسري الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشئون الجنسية و الجوازات و الاقامة بمناسبة اللفتة الملكية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتسمية المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية باسم "مدينة سلمان"، لمساهمات سمو ولي العهد الجليلة في بناء ونهضة المجتمع البحريني، ودور سموه الحيوي والبناء في توفير المسكن الملائم والعيش الكريم لأبناء سموه المواطنين.







وعبر الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة في برقيته عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة هذه اللفتة الملكية السامية، مشيدا بإسهامات سمو ولي العهد المتواصلة والمشهودة فيما تحققه وتشهده مملكة البحرين من تطور ونهضة تنموية مباركة في المجالات كافة، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة والعمر المديد.



كما أعرب عن خالص تهانيه وتبريكاته لسمو ولي العهد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى العلي القدير أن يحفظ مملكة البحرين حكومة وشعباً من كل شر وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1803 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/05/16 - 12 : 09 PM