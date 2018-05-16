سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من رئيس جهاز الامن الوطني بمناسبة تسمية المدينة الإسكانية الجديدة "مدينة سلمان" المنامة في 16 مايو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز الأمن الوطني بمناسبة اللفتة الملكية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتسمية المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية باسم "مدينة سلمان"، لمساهمات سمو ولي العهد الجليلة في بناء ونهضة المجتمع البحريني، ودور سموه الحيوي والبناء في توفير المسكن الملائم والعيش الكريم لأبناء سموه المواطنين.







ورفع رئيس جهاز الامن الوطني في برقيته بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة منتسبي جهاز الأمن الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد حفظه الله بمناسبة هذه اللفتة الملكية السامية، مشيدا بإنجازات سمو ولي العهد وجهوده الدؤوبة والمتواصلة في جميع المجالات التي تدعم عمليات التنمية والتطوير التي تشهدها مملكة البحرين لرفع مستوى العيش الكريم للمواطنين ورفاهيتهم، سائلا الله أن يوفق سموه ويسدد خطاه لخدمة الوطن وأن يمتع سموه بموفور الصحة و السعادة.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1802 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/05/16 - 11 : 09 PM