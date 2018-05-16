سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بمناسبة تسمية المدينة الإسكانية الجديدة "مدينة سلمان" المنامة في 16 مايو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بمناسبة اللفتة الملكية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتسمية المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية باسم "مدينة سلمان"، لمساهمات سمو ولي العهد الجليلة في بناء ونهضة المجتمع البحريني، ودور سموه الحيوي والبناء في توفير المسكن الملائم والعيش الكريم لأبناء سموه المواطنين.







ورفع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في برقيته بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والأسرة التجارية والصناعية أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد بمناسبة هذه اللفتة الملكية السامية، معربا لسموه عن تقديره واعتزازه بالدور الوطني الكبير الذي يضطلع به سموه وما حققه سموه حفظه الله من انجازات تعكس طموحات قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وآمال شعب البحرين الوفي، داعيا الله عز وجل أن يحفظ سموه ويرعاه وان يوفق سموه لتحقيق كل ما يصبو إليه من آمال في سبيل خير وعزة بلدنا العزيز، وأن يكلل كافة جهود سمو ولي العهد المباركة بالتوفيق والنجاح لتحقيق المزيد من التطور التنموي والحضاري والاقتصادي لهذه المملكة الغالية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1800 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/16 - 11 : 09 PM