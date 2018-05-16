سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من وزير الداخلية بمناسبة تسمية المدينة الإسكانية الجديدة باسم "مدينة سلمان" المنامة في 16 مايو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفة وزير الداخلية بمناسبة اللفتة الملكية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتسمية المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية باسم "مدينة سلمان"، لمساهمات سمو ولي العهد الجليلة في بناء ونهضة المجتمع البحريني، ودور سموه الحيوي والبناء في توفير المسكن الملائم والعيش الكريم لأبناء سموه المواطنين.







واعرب وزير الداخلية في برقيته عن خالص التهاني واسمى التبريكات لسمو ولي العهد بمناسبة هذه اللفتة الملكية السامية تيمناً باسم سموه وتقديرا لإنجازات سموه و مساهماته القيمة والمتواصلة في تطور ونهضة مملكة البحرين، مؤكدا أن إنجازات سمو ولي العهد تأتي امتداداً لرؤية 2030 والتي كان لسموه الفضل في تحقيقها منذ تولي سموه منصب النائب الأول لرئيس الوزراء وترؤس سموه اللجنة التنسيقية التي اخذت على عاتقها التخطيط و التنفيذ للمشاريع الكبرى في مملكة البحرين، و التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في مجال التنمية الشاملة التي أرادها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لحاضر البحرين ومستقبلها.



وأشار وزير الداخلية الى ان سمو ولي العهد كان له الدور الفاعل في انجاز برنامج عمل الحكومة ووضع الأولويات وتوفير الإمكانات وفق تخطيط منهجي مدروس، كما كان لسموه الفضل في الإشراف على المشاريع ومتابعة مراحل الانجاز وتوجيه القائمين عليها لبذل أقصى الجهود وحشد الطاقات وتوظيف الخبرات الوطنية للمساهمة في مسيرة التنمية بعد استكمال برامج التدريب والتأهيل الذي حظيت بدعم سموه واهتمامه.



واكد وزير الداخلية ان سمو ولي العهد قدم النموذج والقدوة في العمل الجاد والمخلص والمتابعة الميدانية وتوجيه المسارات نحو منهج معاصر في التنمية وفق رؤية مستقبلية ومبادرات رائدة لدفع حركة النهوض و التقدم إلى الأمام، داعيا الله أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يسدد خطاه على طريق الحق والخير لإعلاء مسيرة النماء و البناء في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1800 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/16 - 11 : 09 PM