الرئيس اليمني: التحالف العربي أفشل مخططات إيران في تحويل اليمن إلى ساحة ابتزاز عدن في 16 مايو/ بنا / قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، إن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أفشل مخططات إيران في تحويل بلاده إلى ساحة ابتزاز للجيران والاقليم والعالم.



وجدد التأكيد، في خطابه الذي وجهه اليوم، الى ابناء الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على أن اليمن " لن تنسلخ من جلدها العربي وثقافتها الاسلامية الأصيلة لصالح ثقافة دخيلة على شعبنا وتاريخنا ".



وثمّن، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، جهود دول التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على كل ما قدموه ويقدمونه لليمن واليمنيين وعلى مواقفهم التاريخية التي لا تتوقف، كما عبر عن شكره لقادة دول التحالف، الذين استجابوا للنداء الأخوي في موقف بطولي وتاريخي في مسيرة التعاضد والتكاتف العربي.





س.ي/ع ذ



بنا 1736 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/05/16 - 42 : 08 PM