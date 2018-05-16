طقس حسن وثلاثة طوالع على موعد مع الشهر الكريم المنامة في 16 مايو / بنا / تبدأ المساجد في البحرين الليلة في إقامة صلاة التراويح إيذانا ببدء شهر رمضان المبارك والذي أعلنت هيئة تحري الهلال غرته غدا الخميس لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء أمس الثلاثاء.



وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية أن يسيطر الطقس الحسن على الأيام العشر الأولى من شهر رمضان وأن تكون درجات الحرارة ضمن معدلها الطبيعي.



وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية السيد عادل أدهام :" من المتوقع أن يسود خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك طقس حسن وتكون درجات الحرارة على معدلها الطبيعي لهذا الشهر ، ومن المتوقع أن تتأثر المملكة مع بداية شهر يونيو المقبل بهبوب رياح البارح والتي تستمر اربعين يوما وهي رياح شمالية غربية تلطف من حرارة الجو خاصة خلال الليل".



وفيما تشير الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة ستكون ضمن المعدل حتى تهب (رياح البارح) ، يشير الفلكي د. وهيب الناصر إلى أن شهر رمضان هذا العام سيتخلله ثلاثة طوالع وهي طالع الشرطان ، وطالع البطين ، وطالع الثريا والمعروف بطالع النجم.



وقال:" يحل في رمضان هذا العام ثلاثة طوالع هي 10 أيام من طالع الشرطان و13 يوم من طالع البطين ، و8 أيام من طالع الثريا، وهي فترات معروفة عند عرب شبه الجزيرة العربية بأنها حارة".



وينبئ طالع الشرطان بالارتفاع التدريجي في الحرارة، حيث تكون الحرارة الصغرى 26 والعظمى 34 وتتراوح الرطوبة النسبية بين 35% و80% ، وفيه يتم حصد الخضراوات المحلية ، ويتوفر سمك الحامر والنيسر وقال ساجع العرب "أذا طلع الشرطان استوى الزمان وحضرت الأوطان وتهادى الجيران وبات الفقير في كل مكان" أي رجع الناس لأوطانهم من البوادي بعد أن كانوا متفرقين في النجع.



أما طالع البطين فهو بداية الصيف تقريبا، وتبلغ الحرارة الصغرى 27 والعظمى 35 والرطوبة النسبية ما بين 40% والعظمى 75% ، وفيه بوادر بسر النخيل ، ويكثر السمك المصلغ أبو الحبل فيه. ويقول ساجع العرب " إذا طلع البطين اقتضى الدين ، وظهرا لزين، واقتفى العطار والقين " .



أما طالع الثريا والذي يعرف كذلك بطالع (النجم)، فيه ترتفع الحرارة نهارا، ويعتدل الجو ليلا، وتستمر رياح البارح (رياح الشمال) في الاشتداد لتلطف الجو، وتصل الحرارة العظمى 37 والصغرى 28 ، والرطوبة النسبية بين 40% و 75%. وفيه يتم حصد الخضراوات الورقية المحلية، ويتوفر سمك المصلغ والحامر الأحمر، والنيسر، كما ينتهي سمك المصلغ مع نهاية الثريا.



وقال ساجع العرب " إذا طلع النجم اتقي اللحم، وخيف السقم، وجرى السحاب على الأكم" كما قالوا " إذا طلع النجم فالحر في حدم والعشب في حطم والعاهات في كدم" إشارة إلى عاهات الثمار.



من : رشا الإبراهيم





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1733 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/16 - 41 : 08 PM