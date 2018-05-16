جلالة الملك المفدى يتبادل التهاني بحلول شهر رمضان المبارك مع ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة المنامة في 16 مايو/ بنا / جرت اتصالات هاتفية هذا اليوم بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وكل من اخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك.

وقد جرى خلال الاتصالات تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين والدول الشقيقة والامة العربية والاسلامية بوافر اليمن والخير والبركات.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1722 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/16 - 28 : 08 PM