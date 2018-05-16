خادم الحرمين الشريفين يؤكد أن السعودية ما زالت تعمل على محاربة التطرف والإرهاب الرياض في 16 مايو/ بنا / وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم الاربعاء كلمة إلى شعب المملكة العربية السعودية والمسلمين في كل مكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك القاها عنه وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد العواد اكد فيها ان شهر رمضان مناسبة يستذكر فيه المسلمون الفرحة العظمى بنزول الذكر الحكيم في ليلة هي خير من ألف شهر مبتهلين إلى المولى جل وعلا أن يحمل في ظلاله هذا العام للأمة الإسلامية وللعالـم أجمع الأمن والاستقرار والمحبة والسلام.



وقال خادم الحرمين الشريفين إن حكومة المملكة العربية السعودية، منذ تأسيسها تعمل جاهدة للإبقاء على الصورة المشرقة التي اتسم بها الدين الإسلامي، والعمل على الذود عن حياضه، والسعي في خدمة مصالح المسلمين والقضايا الإسلامية.



واضاف انه حينما دب الإرهاب في جسد العالـم عملت المملكة ومازالت تعمل، بكل ما أوتيت من إمكانات وثقل سياسي ومكانة دولية، على محاربة التطرف والإرهاب، والتأكيد في كل المنابر الدولية على أنهما لا ينتميان إلى دين أو ملة أو ثقافة، والتصدي لكل ما يفسد على العالم أمنه واستقراره، بعقد التحالفات مع دول العالم الداعمة للسلام، وإنشاء مركز هو الأول من نوعه في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز التعايش بين الشعوب.





س.ي/ع ذ



بنا 1720 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/05/16 - 27 : 08 PM