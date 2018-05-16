جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون التهاني من انجال سمو الامير محمد بن سلمان المنامة في 16 مايو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل من سمو الشيخ احمد بن محمد بن سلمان ال خليفة وسمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان ال خليفة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان ال خليفة عبروا فيها عن اطيب التهاني والتبريكات الى جلالة الملك المفدى بحلول هذا الشهر الكريم، مبتهلين الى المولى العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بوافر الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز والامة العربية والاسلامية بالعزة والخير والبركات.



و تلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل من سمو الشيخ احمد بن محمد بن سلمان ال خليفة وسمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان ال خليفة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان ال خليفة رفعوا فيها اسمى ايات التهاني والتبريكات الى سمو رئيس الوزراء بهذه المناسبة الجليلة ، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وكافة العرب والمسلمين باليمن والخير والبركات.



كما تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل من سمو الشيخ احمد بن محمد بن سلمان ال خليفة وسمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان ال خليفة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان ال خليفة أعربوا خلالها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات الى سمو ولي العهد بهذه المناسبة الطيبة، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يعيدها على سموه بوافر الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات.







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1618 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/05/16 - 21 : 07 PM