جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون برقيات التهنئة من اشقاء جلالة الملك المفدى المنامة في 16 مايو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى ال خليفة رئيس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ علي بن عيسى ال خليفة وزير شئون الديوان الملكي رفعوا فيها اسمى آيات التهاني والتبريكات الى جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة المباركة ، داعين الباري جلت قدرته ان يعيدها على جلالته بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم والامة العربية والاسلامية باليمن والخير والبركات.



وتلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى ال خليفة رئيس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ علي بن عيسى ال خليفة وزير شئون الديوان الملكي اعربوا فيها عن خالص التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة الكريمة ، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يعيد هذا الشهر الفضيل على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز وشعب البحرين الوفي والامة العربية والاسلامية باليمن والخير والبركات.



كما تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل من الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة رئيس الحرس الوطني وسمو الشيخ عبد الله بن عيسى ال خليفة رئيس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وسمو الشيخ علي بن عيسى ال خليفة وزير شئون الديوان الملكي اعربوا فيها عن اطيب التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الملكي ولي العهد بهذه المناسبة الجليلة ، سائلين الله سبحانه وتعالى ان يعيدها على سموه بوافر الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم والامة العربية والاسلامية باليمن والخير والمسرات.









م.ا.ب/ع ذ



بنا 1613 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/05/16 - 20 : 07 PM