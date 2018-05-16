جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون برقيات التهنئة من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسئولين في المملكة المنامة في 16 مايو/ بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى ، واصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسئولين في المملكة والوجهاء والاعيان واعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء المجالس البلدية والمحافظين وسفراء مملكة البحرين في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة ورؤساء الجمعيات والاتحادات والاندية الرياضية والمواطنين.



وعبر الجميع في برقياتهم عن اطيب تهانيهم وخالص تمنياتهم لجلالة الملك المفدى بهذه المناسبة الكريمة ، داعين الله العلي القدير ان يعيدها على جلالته اعواما عديدة بموفور الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي بالخير واليمن والبركات في ظل قيادة جلالته حفظه الله وعلى الامتين العربية والاسلامية بالعزة والمنعة والسؤدد.



وتلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى واصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسئولين في المملكة والوجهاء والاعيان واعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء المجالس البلدية والمحافظين وسفراء مملكة البحرين في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة ورؤساء الجمعيات والاتحادات والاندية الرياضية والمواطنين ، الذين رفعوا اسمى آيات التهاني والتبريكات الى سمو رئيس الوزراء بحلول هذا الشهر الفضيل ، سائلين المولى العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بدوام الصحة والسعادة وطول العمر وعلى المملكة وشعبها الكريم باضطراد الرفعة والتقدم والرقي وعلى كافة العرب والمسلمين باليمن والخير والمسرات.



كما تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كبار افراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى واصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسئولين في المملكة والوجهاء والاعيان واعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء المجالس البلدية والمحافظين وسفراء مملكة البحرين في الخارج ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة ورؤساء الجمعيات والاتحادات والاندية الرياضية والمواطنين ، حيث عبروا عن خالص التهاني والتبريكات الى سمو ولي العهد بهذه المناسبة الكريمة ، مبتهلين الى الباري عز وجل ان يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز بتحقيق المزيد من التقدم والنماء وعلى جميع العرب والمسلمين بالخير واليمن والبركات.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1611 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/16 - 20 : 07 PM