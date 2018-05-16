جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون برقيات التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك المنامة في 16 مايو / بنا / تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها:



حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه

ملك مملكة البحرين المفدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

فإنه ليسرنا كثيراً ان نكتب إلى جلالتكم معربين عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها عليكم وأنتم تنعمون بوافر الصحة والسعادة.

كما ونود اغتنام مناسبة حلول الشهر الفضيل لنبتهل إلى الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على بلدنا مملكة البحرين وشعبها العزيز في ظل قيادة جلالتكم الحكيمة، وعلى الأمة العربية والإسلامية باليمن والسؤدد والبركات إنه سميع مجيب الدعاء.

حفظكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء



وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله هذا نصها:



صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله

رئيـــــس الـــــوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أنه من دواعي السرور أن تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1439هـ، مقدرين لسموكم هذه المشاعر النبيلة، داعين الله، في هذا الشهر المبارك أن يحفظكم ويرعاكم ويمتعكم بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير والبركات على مملكة البحرين العزيزة والأمتين العربية والإسلامية، أنه سميع مجيب.

حفظكم الله وأدام عليكم نعمة الصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين



وتلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها:

سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الامنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، داعياً الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ جلالتكم ويحقق لكم ما تتطلعون إليه من رفعة وتقدم لهذا الوطن الغالي وشعبه الوفي وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .

ودمتم سيدي سالمين موفقين ،،،

ابنكم المخلص

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء



وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها:

صاحب السمو الملكي إبننا العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله

ولي العهد نائب القائد الأعلى - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ببالغ الغبطة والسرور تلقينا برقية سموكم الكريمة، المهنئة لنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1439هـ، وإننا إذ نشكر سموكم على مشاعركم الطيبة، نسأل الله في هذا الشهر الكريم أن يحفظكم ويرعاكم وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على مملكة البحرين العزيزة، والأمتين العربية والإسلامية، أنه سميع مجيب.

ودمتم سالمين محفوظين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والدكـــم

حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين



وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله و رعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها:

صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الامير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه رئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسعدني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الأمنيات ، داعياً الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم ان يحفظ سموكم ويرعاكم ويحقق لمملكة البحرين الغالية كل تقدم وازدهار ، وان يعيد هذه المناسبة العزيزة على شعب المملكة والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات إنه سميع مجيب .

ودمتم سموكم سالمين موفقين ،،

ابنكم

سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد الأعلى

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء



وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله و رعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها:

صاحب السمو الملكي الإبن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله

ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،

فلقد كان من دواعي سرورنا أن نطلع على برقية سموكم الطيبة المهنئة لنا بحلول شهر رمضان المبارك.

وانه ليسرنا اغتنام مناسبة هذا الشهر الفضيل لكي نعرب لكم عن شكرنا لمشاعركم النبيلة التي نعتز بها كثيراً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها عليكم وعلى شعبنا العزيز والأمة العربية والإسلامية بوافر اليمن والخير والبركات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء



أ.أ.ش







م.ا.ب/ع ذ



بنا 1609 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/05/16 - 19 : 07 PM