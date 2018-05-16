جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون برقيات التهاني مع قادة الدول الخليجية والعربية والاسلامية المنامة في 16 مايو/ بنا / تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع اخوانه اصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والاسلامية الشقيقة والصديقة، اعرب جلالته ايده الله فيها عن اطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة الكريمة على هذه الدول وشعوبها بوافر الخير واليمن والبركات.



وتبادل صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والاسلامية الشقيقة والصديقة ورؤساء الوزراء وأولياء العهود، اعرب سموه فيها عن صادق تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، مبتهلا إلى الباري جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات.



كما تبادل صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة مع اصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة، وأولياء العهود، عبر سموه فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لهم بهذه المناسبة المباركة ، مبتهلا الى الله سبحانه وتعالى ان يعيدها عليهم بوافر الصحة والهناء وعلى بلدانهم وشعوبهم باليمن والخير والمسرات.





م.ا.ب/ع ذ



بنا 1602 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/16 - 18 : 07 PM