سمو ولي العهد يتلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب بمناسبة تسمية المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية باسم "مدينة سلمان" المنامة في 16 مايو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد أحمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب بمناسبة اللفتة الملكية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتسمية المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية باسم "مدينة سلمان".



واشاد رئيس مجلس النواب في برقيته بتوجيهات ومساهمات سمو ولي العهد السديدة بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية، و الالتزام بمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة في تقديم خدمات القطاع الاسكاني بما يتسق مع المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، داعيا الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويرعاه، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يسدد على طريق الخير خطاه نحو تحقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار، لمواصلة هذه المسيرة المباركة في سبيل خير وعزة بلدنا الغالي.





م.ا.ب/س.ي



بنا 1508 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/16 - 18 : 06 PM