هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية توفر خدمات دفع الزكاة والصدقات عبر تطبيق "إسلاميات" المنامة في 16 مايو / بنا / أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن توفير مجموعة من الخدمات التي تهم المستخدمين خلال شهر رمضان عبر تطبيق "إسلاميات" والمتوفر في متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية على bahrain.bh/apps حرصاً منها على تقديم خدمات جديدة على التطبيقات الذكية ضمن التوجه الاستراتيجي للتحول الإلكتروني إلى الأجهزة الذكية، حيث تم تدشين خدمة "دفع الزكاة والصدقات" في نسختها المطورة والمقدمة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لكل من الأفراد والمؤسسات، تتيح إمكانية دفع مبلغ الزكاة والتبرع لمشاريع الصدقات ودعم صندوق الزكاة والصدقات، ويمكن للمستخدمين اختيار المشروع والدفع له مباشرة.



ويشتمل التطبيق كذلك على خدمة "احتساب الزكاة"، وتم ربطها بسعر الذهب اليومي لتسهيل احتساب مبلغ النصاب للمستخدم.



كما يوفر التطبيق "دليل المجالس الرمضانية" الذي يحتوي على قائمة بالمجالس البحرينية الرمضانية اليومية والأسبوعية، حيث بالإمكان استعراض اسم وعنوان المجلس وبيانات التواصل مع القائمين عليه وخاصية تحديد موقعه على الخارطة.



ويحتوي التطبيق أيضاً على عدد من الخدمات التي يُستفاد منها طوال العام، ومن أهمها التقويم الهجري وخدمة "مواقيت الصلاة" المعتمدة لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والذي يشكل بديلاً مثالياً عن الروزنامة التقليدية مع منبه للتذكير بأوقات الصلاة، ويوفر بوصلة لتحديد اتجاه القبلة، بالإضافة لخدمة "دليل المساجد والمراكز" التي تعتبر دليلاً للمساجد والمراكز الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن في مملكة البحرين وإمكانية تحديد موقع المسجد أو المركز المطلوب على الخارطة، وخدمات "الحج والعمرة" والتي تشمل دليلاً لمنظمي حملات الحج والعمرة وبيانات الاتصال بهم وعناوين مكاتبهم.



وأعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن أوقات عملها خلال شهر رمضان المبارك، حيث يمكن زيارة مراكز الخدمة في كل من المحرق (مجمع السيف)، ومدينة عيسى، وميناء سلمان، خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 02:45 عصراً ويوم الخميس إلى الساعة 02:30، أما (قسم العناوين) في مدينة عيسى فسيعمل من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 08:00 وحتى 02:45 ماعدا يوم الخميس الذي سيفتح حتى الساعة 01:45.



ويمكن للجمهور التعرف على الخدمات التي تقدمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في جو يتسم بالتفاعلية المباشرة مع الجمهور وذلك عن طريق متابعة حسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي @iGABahrain.





م.ف.ق/ع ع



بنا 1454 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/16 - 17 : 06 PM