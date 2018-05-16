الامارات تعتمد أول قانون اتحادي للوقف الخيري المبتكر في العالم دبي في 16 مايو / بنا / اعتمد سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات " قانون الوقف الخيري في دولة الإمارات لترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني الذي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وتقديم الخير للجميع من دون مقابل وتوفير بيئة محفزة للعمل الخيري والمساهمة المجتمعية ‏والتكافل الاجتماعي في كل مجالات الحياة.



ويهدف القانون إلى توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف في العالم من خلال مساهمة الوقف في مختلف المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية ودعم البحوث العلمية والطبية الممولة بالوقف وتشجيع حاضنات الأعمال والمشاريع الشبابية الممولة بالوقف كما يساهم في تعزيز روح التسامح والعطاء في الدولة خاصة وأنه يتيح للأفراد والمؤسسات المساهمة في تمويل مشاريع الخير ولا يجعل الوقف حصرا على المسلمين فالمساهمة في أعمال الخير الوقفية مفتوح لغير المسلمين.



ويأتي قانون الوقف لتلبية الحاجة لوجود منظم قانوني في مسائل وموضوعات متنوعة بحسب ما تقتضيه مصلحة المستفيدين وتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بالوقف وإدارتها وتنميتها وتوجيهها إلى الأشخاص والفئات والجهات الأولى بالرعاية‎ بهدف توفير بيئة محفزة للعمل الوقفي والتنموي والمساهمة المجتمعية في المجالات المختلفة مثل التعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والرياضة والتكافل الاجتماعي وغيرها بالإضافة إلى ذلك يهدف القانون إلى تشجيع الوقف والهبات ضمن مبادرات مبتكرة تتناسب وحاجة المجتمع واحتياجات الأفراد والفئات المختلفة .



ويواكب قانون الوقف - الذي جاء في أربعين مادة - أحدث التطورات التشريعية والمتغيرات العالمية ويحوله إلى أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في عملية التنمية الإنسانية وذلك لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتطوير العمل الوقفي وتحويله إلى عمل تنموي يساهم في مجالات تعليمية وصحية وثقافية والبيئة وغيرها بالإضافة إلى تشجيع الأفكار والأساليب المبتكرة.





س.ي/ع ذ



بنا 1420 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/05/16 - 25 : 05 PM