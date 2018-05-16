"المرور": تكثيف التواجد المروري وعدد الدوريات خلال شهر رمضان المبارك المنامة في 16 مايو / بنا / ذكرت إدارة العامة للمرور أنها أعدت خطة مرورية في بداية شهر رمضان المبارك لتكثيف التواجد المروري وعدد الدوريات المتحركة على الطرق الرئيسية والشوارع التجارية ، بالإضافة إلى ترتيب الشرطة الراجلة في التقاطعات الرئيسية والمجمعات التجارية والمساجد، تسند إليهم واجبات ملاحظة حركة السير قبل وأثناء الإفطار، وأيضا الوقوف الخاطئ بالقرب من المساجد أثناء صلاة التراويح.

كما تم التنسيق مع مديرية شرطة جسر الملك فهد لتجنب الازدحامات المرورية في الفترة المسائية وتحديدا بعد الإفطار مع وضع ترتيبات خاصة لمراقبة الحركة المرورية على الجسر لضمان انسيابها ورصد أي تجاوزات من شأنها تعريض مرتادي جسر الملك فهد للخطر والتنسيق مع إدارة الطرق بوزارة الأشغال وشئون البلديات لافتتاح تقاطع كوبري الجنبية وذلك لتسهيل الحركة المرورية في شهر رمضان بسبب كثافة السيارات القادمة والمتجهة إلى المملكة العربية السعودية، بحيث تكون للقادمين من شارع عيسى بن سلمان باتجاه منطقة الهملة وقرى المنطقة الشمالية مرورا بكوبري الجنبية ليستمر السائق بلا توقف.



وأشار مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى تعديلات على ساعات العمل بالنسبة للأقسام الخدمية، حيث ستباشر العمل من الثامنة صباحا واستقبال المراجعين حتى الثالثة عصرا باستثناء شعبة الفحص والحوادث والتي تستمر حتى الخامسة بعد العصر ، ومدرسة امتحان السياقة حتى السابعة مساء كما تم تحديد أوقات الذروة بالنسبة للشاحنات خلال شهر رمضان الفضيل ، في الفترة الصباحية من السابعة والنصف حتى الثامنة والنصف والفترة المسائية من الواحدة والنصف حتى الساعة الثانية والنصف.



وشدد مدير عام الإدارة العامة للمرور على تجنب السلوكيات المرورية الخاطئة مما يؤثر على حركة السير والتي تم رصدها من خلال التحليل الإحصائي للحوادث المرورية ومعرفة أسبابها في هذا الشهر الفضيل تحديدا والتي تركزت في قلة التركيز أثناء القيادة والسير بسرعات عالية عند دخول موعد الإفطار بالإضافة إلى تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء ، والدخول في المسارات بشكل مفاجئ، وعدم الالتزام بالمسار الصحيح ، مؤكدا على تجنب استخدام الهاتف النقال محمولا باليد أثناء القيادة.



ودعا مدير عام الإدارة العامة للمرور ، جميع السواق للالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية والتحلي بالمسؤولية حفاظا على السلامة العامة ، متمنيا (شهر رمضان بلا حوادث) وأن يتقبل الله من الجميع صيامهم وقيامهم.





م.ف.ق/س.ي/ع ذ



بنا 1419 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/16 - 26 : 05 PM