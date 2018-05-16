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مدرسة تدريب الحراسات تقيم محاضرات توعوية لمنتسبي بنك البحرين الوطني‎
2018/05/16 - 13 : 05 PM
المنامة في 16 مايو / بنا / أقامت مدرسة تدريب الحراسات بالإدارة العامة للحراسات وبالتعاون مع بنك البحرين الوطني، محاضرات توعوية لمدراء وموظفي فروع البنك في المناطق المختلفة .

واشتملت المحاضرات التي تأتي تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية وقدمها فريق من المدربين المختصين على تمرينات نظرية وعملية لتعزيز وتطوير المهارات المفيدة وردود الفعل لديهم والتصرف السليم عند حدوث أمر طارئ .

كما تضمنت التعريف بالأمن ، أنظمة الحماية والطوارئ ، حالات الطوارئ ، وطرق التعامل والتصرف مع الحالات المختلفة .

جدير بالذكر أن المحاضرات التوعوية ، بدأت منذ مارس الماضي واستمرت خلال الشهر الجاري بجميع فروع البنك.


م.ف.ق/س.ي/ع ذ

بنا 1406 جمت 16/05/2018


عدد القراءات : 17         اخر تحديث : 2018/05/16 - 13 : 05 PM
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