مدرسة تدريب الحراسات تقيم محاضرات توعوية لمنتسبي بنك البحرين الوطني‎ المنامة في 16 مايو / بنا / أقامت مدرسة تدريب الحراسات بالإدارة العامة للحراسات وبالتعاون مع بنك البحرين الوطني، محاضرات توعوية لمدراء وموظفي فروع البنك في المناطق المختلفة .



واشتملت المحاضرات التي تأتي تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية وقدمها فريق من المدربين المختصين على تمرينات نظرية وعملية لتعزيز وتطوير المهارات المفيدة وردود الفعل لديهم والتصرف السليم عند حدوث أمر طارئ .



كما تضمنت التعريف بالأمن ، أنظمة الحماية والطوارئ ، حالات الطوارئ ، وطرق التعامل والتصرف مع الحالات المختلفة .



جدير بالذكر أن المحاضرات التوعوية ، بدأت منذ مارس الماضي واستمرت خلال الشهر الجاري بجميع فروع البنك.





م.ف.ق/س.ي/ع ذ



بنا 1406 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/05/16 - 13 : 05 PM