جلالة الملك المفدى يقدم التعازي في وفاة معالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة المنامة في 16 مايو / بنا / قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بزيارة إلى مجلس معالي الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة، حيث قدم جلالته التعازي والمواساة الى أشقاء ونجل معالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة رحمه الله ، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

واستذكر جلالة الملك المفدى مناقب الفقيد الراحل وجهوده في خدمة وطنه وشعبه من خلال المناصب التي تبوأها في الحكومة، مؤكداً أن الفقيد هو أحد رجالات البحرين الذين قدموا الكثير لنهضة وطنهم وتطوره ونمائه.



وأعرب أشقاء ونجل الفقيد عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب الجلالة حفظه الله على مشاعر جلالته الطيبة بتقديم التعازي في وفاة فقيدهم، داعين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويديمه ذخراً وسنداً لمملكة البحرين وشعبها الكريم، وأن يحقق للمملكة كل الرفعة والتقدم.



خ.ب/ع ع



بنا 1319 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/16 - 35 : 04 PM