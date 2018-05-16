الوزير ميرزا يشارك في حفل افتتاح قمة النمسا العالمية للطاقة ومكافحة تغير المناخ فيينا في 16 مايو / بنا / شارك الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء في حفل الافتتاح الرسمي لقمة النمسا العالمية للطاقة ومكافحة تغير المناخ وذلك اثناء تواجده في النمسا للمشاركة في منتدى فيينا للطاقة المستدامة.

وعقد حفل الافتتاح في قصر هوفبورغ بالعاصمة فيينا بحضور الرئيس النمساوي ألكسندر فان ديربيلين، وانطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء النمساوي ورئيس وزراء الدنمارك ورئيسة وزراء النرويج، وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق ارنولد شواريزنجر الذي دشن مبادرة R20 لتنفيذ مشاريع كبيرة وفعالة تهدف إلى حماية المناخ، كما حضر الحفل عدد من الوزراء ورؤساء المنظمات من جميع انحاء العالم.



وقال الوزير ميرزا إن مملكة البحرين تدعم مبادرات مواجهة تغير المناخ من خلال مبادرات التنمية المستدامة التي تشجع وتعزز النمو الاقتصادي القوي والنظيف والصديق للبيئة، والتوجه نحو الطاقة النظيفة هي خطوة من خطوات هذه المبادرات وجزء لا يتجزأ منها، وقد خطت فيها مملكة البحرين خطوات واسعة وانجازات كبيرة في سبيل تفعيل استخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة.



وتابع الوزير قائلا "ان هذه المشاركة في النمسا تأتي تحضيرا لتقديم مملكة البحرين تقرير المراجعة الطوعية الوطني VNR في المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي سيعقد في نيويورك في يوليو القادم".



وتعد النمسا شريكا نشطا في جميع المبادرات والأنشطة التي تعمل على حماية المناخ والبيئة مثل مبادرة R20 التي تتمتع بشراكات قوية مع منظمة الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي وكذلك مع شبكات العمل المعنية في الدول والمناطق المختلفة والمجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية المعروف باسم الحكومات المحلية من أجل الاستدامة.



ن.ع/ع ع



بنا 1314 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/16 - 41 : 04 PM