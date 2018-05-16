رئيس لجنة "معاً" يبحث التعاون مع مديرية "الشمالية" لتغطية كافة مدارس المحافظة المنامة في 16 مايو / بنا / أكد معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان (معاً) أن تطبيق الخطة التنفيذية للبرنامج في مدارس المحافظة الشمالية يسهم في تحقيق شراكة فعلية بين المديرية واللجنة من خلال خلق قنوات تواصل مباشرة وفعّالة مع طلبة المدارس المستهدفة بالرصد لضمان توعية وإرشاد الطلبة للتعامل مع مختلف السلوكيات والظواهر الدخيلة على المدارس.

جاء ذلك خلال زيارة معالي محافظ العاصمة رئيس لجنة "معاً" لمديرية شرطة محافظة المحافظة الشمالية لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وكان في استقباله سعادة العميد عبدالله خليفة الجيران مدير عام المديرية بحضور السيد علي أحمد أميني مدير ادارة الوقاية من الجريمة مدير برنامج معاً والنقيب محمد حبيب العلوي رئيس شعبة شرطة خدمة المجتمع في المديرية، والسيد محمد الخالدي رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام بالمحافظة وعدد من افراد المديرية الامنية.



ونوه معاليه خلال اللقاء بأن اللجنة تحظي بفريق مؤهل ومدرب من شرطة خدمة المجتمع مهمته الرئيسية تغطية مدارس مملكة البحرين على أعلى المستويات من خلال التعامل مع الحالات المرصودة ومن ثم البحث في أسبابها والعمل على إيجاد حلول علاجية لها وذلك ضمن مساعي اللجنة لرفع مستوى التأثير الإيجابي للبرنامج وزيادة رقعة المستفيدين بكل المراحل العمرية.



كما بحث معاليه سبل التعاون الثنائي مع مدير عام المديرية لزيادة الاستفادة من جهود افراد شرطة المجتمع التابعين للمديرية في تغطية مدارس المحافظة وذلك بنظام الدوام الجزئي بعد إعدادهم وتأهيلهم من خلال المركز الإقليمي لمكافحة العنف و الادمان، مؤكداً معاليه أن اللجنة عازمة على مواصلة تبادل المنفعة والتعاون مع جميع مديريات مملكة البحرين لزيادة العدد الطلبة المستفيدين والمدارس التي سيتم تغطيتها عبر تكليف كل شرطي خدمة مجتمع منفذ للبرنامج تابع للمديرية بتغطية مدرسة واحدة في الفصل الدراسي الواحد بالنظام الجزئي، مشيداً بما يقدمه مكتب القضايا الاسرية والاجتماعية الموجود في المحافظة لدوره في حلّ القضايا الاسرية بشكل ودي بالتعاون مع المديرية.



من جانبه أكد سعادة العميد عبدالله خليفة الجيران ترحيبه بالتعاون مع اللجنة لما فيها من ايجابيات تتمثل في تغطية جميع مدارس الشمالية واستفادة الطلبة من برنامج "معاً" التوعوي الأمر الذي يسهم في رفع الحس الأمني لدى جميع أفراد المجتمع ويعزز ثقة المواطنين برجال الأمن وجهات تنفيذ القانون.



خ.ب/ع ع



بنا 1310 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 52 اخر تحديث : 2018/05/16 - 43 : 04 PM