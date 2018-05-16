رئيس مجلس الأوقاف السنية يفتتح مسجد محمد بن حمد المعاودة بمنطقة سار المنامة في 16 مايو / بنا / افتتح رئيس مجلس الأوقاف السنية سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري يوم أمس الثلاثاء مسجد محمد بن حمد المعاودة الكائن بمنطقة سار.

وبهذه المناسبة المباركة، ألقى سعادته كلمة ثمن فيها الدور الكبير والرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الاهتمام ببيوت الرحمن وإنشائها وصيانتها.



وقال سعادته ان اعمار بيوت الله هي من تقوى القلوب، مؤكدا ان بيوت الله لها مكانة كبيرة في الدين الاسلامي فمن يعظمها ويساهم في تشييدها فله الاجر والثواب العظيم ، معربا عن الحرص الدائم الذي يوليه المجلس لبناء وتطوير المساجد بمملكة البحرين.



كما وجه سعادته الشكر والثناء للمحسن محمد بن حمد المعاودة لتبرعه السخي لبناء المسجد، مشيرا الى دور عائلة المعاودة واسهاماتها في العمل الخيري واعمار بيوت الله وقال ان هذا ليس بغريب على اهل البحرين الذين جبلوا على فعل الخير طمعا في الاجر والثواب من الله تعالى.



بعدها القى سعادة الوجيه محمد بن محمد المعاودة كلمة رفع فيها اسمى آيات الشكر والتقدير لإدارة الاوقاف السنية لتسهيل اجراءات بناء المسجد وسرعة استجابتهم للمحسنين لإعمار بيوت الله في انحاء البلاد.



وحضر الافتتاح سعادة الوجيه خليفة بن احمد الظهراني وعدد من اهالي المنطقة.



خ.ب/ع ع



بنا 1306 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/16 - 45 : 04 PM