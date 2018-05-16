سماحة رئيس مجلس شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا يستقبل سعادة سفير مملكة البحرين في موسكو موسكو في 16 مايو / بنا / رفع سماحة الشيخ راوي عين الدين رئيس مجلس شورى المفتين ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا أخلص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيا لجلالته بدوام الصحة وطول العمر ولمملكة البحرين مزيدا من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال سماحة رئيس مجلس المفتين في روسيا الاتحادية لسعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين في موسكو.



وخلال اللقاء، عبر سماحة المفتي عن شكره وامتنانه لما يقدمه جلالة الملك المفدى من دعم مستمر للمسلمين في روسيا الاتحادية، مشيدا بدور جلالته الرائد في تأصيل مبادئ الإسلام الوسطي والحوار بين الأديان والحضارات في العالم، والذي تمثل في افتتاح مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مملكة البحرين مؤخرا.



وأشار سماحة الشيخ راوي عين الدين إلى أن مملكة البحرين من أول الدول التي دعمت مسلمي روسيا الاتحادية من خلال افتتاح مكتبة عامة باسمها في موسكو، إضافة إلى رعاية جلالة الملك المفدى للمسابقة الدولية للقرآن الكريم العام الماضي، وتزويد المساجد بمصحف البحرين في بداية شهر رمضان من كل عام.



وفي إطار التعاون القائم بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين ومجلس شورى المفتين في روسيا الاتحادية، قدم سعادة السفير لسماحة المفتي كمية من هدية مصحف البحرين لتوزيعها على المساجد في الجمهوريات والمناطق الإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك.



ل.ب/ع ع



بنا 1303 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/05/16 - 40 : 04 PM