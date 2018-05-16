سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من ولي عهد الكويت المنامة في 16 مايو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وذلك رداً على برقية سموه المعزية له بوفاة الشيخة هيا خالد العبدالله السالم الصباح.



وعبر سمو ولي عهد دولة الكويت في برقيته عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعر سموه الأخوية الطيبة، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة.



ن.ع/ع ع



بنا 1224 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/16 - 31 : 03 PM