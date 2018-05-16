أبو الفتح : ترميم 130 منزلا ضمن مشروع "تنمية القرى" المنامة في 16 مايو / بنا / كشف وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الدكتور نبيل محمد أبو الفتح عن ترسية مناقصة 27 منزلا إضافيا للمنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرى والتي بدأ العمل فيها مؤخراً بعد توقيع عقود ترميم وصيانة 103 منازل ضمن المشروع ليبلغ مجموع البيوت 130 منزلا وذلك بتكلفة مليون دينار بحريني.



وشدد أبو الفتح في الزيارة الميدانية التي قام بها بمعية الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس وائل المبارك وبعض مسؤولي البلدية على ضرورة إسراع العمل في المنازل التي ضمن البرنامج موجها إلى الإسراع في تنفيذ المنازل التي تم توقيع عقودها.



وأكد أبو الفتح أن توقيع العقود تم بالتنسيق مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة وبناء على نظام المناقصات الداخلية من أجل تقديم المساعدات الإنشائية من ترميم ومرافق للأسر المحدودة الدخل ووفق الأولويات التي حددتها المجالس البلدية.



كما أكد أبو الفتح التعاون القائم مع المجالس البلدية في المشروع، معتبرا أن مشروع تنمية المدن والقرى والذي يعنى بذوي الدخل المحدود هو أحد المشاريع المهمة التي تبنتها حكومة مملكة البحرين.



وكشف أبو الفتح عن أن الوزارة وبالتنسيق مع المجالس قد خصصت ميزانية سنوية مقدارها 2.4 مليون دينار للمشروع بما يمكن من إنجاز المزيد من المنازل في هذا العام مبينا أنه تم استلام 37 طلبا مطابقا للمعايير ضمن خطة المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة للعام 2018، وبانتظار استلام باقي الطلبات المستوفية المعايير بحسب الدليل الإسترشادي للمشروع جاري العمل على استكمال إجراءات الطلبات تمهيدا لتنفيذها.



من جهته قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس وائل المبارك "إن الوزارة متمثلة بإدارة التنمية الحضرية تقوم بترميم المباني المدرجة ضمن خطة المجالس البلدية التي ترفع للوزارة سنوياً لتنفيذها وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة بالمشروع آخذين بالاعتبار الميزانية المتاحة لكل مجلس سنوياً".



وأضاف "أن الوزارة معنية بالطلبات المستلمة من المجالس البلدية والمرفوعة عبر النظام في حدود الميزانية المخصصة لكل مجلس، حيث أن المنازل التي تم توقيع عقودها والبالغة 130 منزلا تشمل جميع المحافظات في مملكة البحرين".



وأوضح أن مشروع تنمية المدن والقرى من المشاريع المهمة لدى الوزارة إذ أنه "مشروع أطلقته وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين عام (2006 م) بهدف تحسين مستويات المعيشة للأسر من ذوي الدخل المحدود"، مشيرا الى الوزارة تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم خدمات للأسر من ذوي الدخل المحدود وقال أبو الفتح أن الميزانية "المرصودة للمشروع 2,4 مليون دينار للسنة المالية 2017 ومثلها للسنة المالية 2018 .



ل.ب/ع ع



بنا 1222 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/16 - 29 : 03 PM