سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين المنامة في 16 مايو / بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة من سعادة السيد سمير عبد الله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ، وذلك بمناسبة افتتاح مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية.

وفيما يلي نص البرقية:

صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعـــاه رئيس الوزراء الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والأسرة التجارية والصناعية بمملكة البحرين أن أرفع لمقام سموكم الكريم خالص التهاني بمناسبة افتتاح مدينة سلمان بالمحافظة الشمالية كأكبر مدينة اسكانية بمملكة البحرين.

ولابد لي في هذه المناسبة أن أثمن بكل اعتزاز جهود حكومتكم الموقرة في انجاز هذا المشروع التنموي الكبير، الذي يعكس جهود سموكم في حل المشكلة الإسكانية، وتوفير سبل العيش الرغيد لأبنائكم المواطنين، كما انه يؤكد على التزام الحكومة الموقرة، بمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة في تقديم خدمات القطاع الاسكاني وتنويعها وتلبيتها للمواطنين بما يتسق مع المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

في الختام نسأل المولى أن يحفظكم لنا ذخرا وسندا وأن يعينكم ويوفقكم لتحقيق كل ما تصبون إليه، وأن يرعى مسيرة الخير والتحديث والتطوير والمنجزات الحضارية والتنموية التي حققتموها لمملكة البحرين بعطائكم وجهودكم المباركة في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.

وتفضلوا يا صاحب السمو بقبول أصدق مشاعر الاحترام والتقدير، ودمتم بعون الله سالمين.



ن.ع/ع ع



بنا 1217 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/16 - 28 : 03 PM