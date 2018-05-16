الأشغال: غلق المسار الأيمن والأوسط على تقاطع شارع الشيخ عيسى بن سلمان مع شارع الشيخ خليفة بن سلمان المنامة في 16 مايو / بنا / أعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، أن أعمال صيانة فواصل كوبري سار الواقع على تقاطع شارع الشيخ عيسى بن سلمان مع شارع الشيخ خليفة بن سلمان تستدعي غلق المسار الأيمن والأوسط باتجاه الجنوب وتوفير مسار للحركة المرورية.



وقالت الوزارة انه سيتم العمل في الموقع المذكور ابتداءً من يوم غد الخميس في تمام الساعة 11:00 مساءً إلى يوم الجمعة الموافق 18 /05 /2018 حتى الساعة 07:00 مساءً، داعية المواطنين والمقيمين الى الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ن.ف/ع ع



بنا 1153 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/05/16 - 58 : 02 PM