في مشروع يعد الأول من نوعه على مستوى الوظائف المتخصصة.. "تمكين" توقع اتفاقية تعاون مع الجمعية البحرينية لمتلازمة داون المنامة في 16 مايو / بنا / وقع كل من صندوق العمل "تمكين" والجمعية البحرينية لمتلازمة داون إتفاقية تعاون مشتركة تقضي بتأهيل وتدريب وتوظيف البحرينيين من ذوي متلازمة داون في الوظائف المتخصصة بحسب قدراتهم، ضمن مشروع هو الأول من نوعه على مستوى الوظائف المتخصصة، تأكيداً على أهمية الشراكة المجتمعية وتضمين كافة شرائح المجتمع البحريني في برامج ومبادرات الدعم الرامية إلى تأسيس مبدأ التكافل الاجتماعي، وإشراك الجميع في العملية التنموية للمملكة.

وقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لـ"لتمكين" الدكتور إبراهيم محمد جناحي، ورئيس جمعية متلازمة داون السيد عادل عبدالله فخرو.



وفي هذا الإطار، أكد جناحي حرص "تمكين" على تفعيل أواصر التعاون المشترك في كل ما من شأنه تحقيق مبدأ المسؤولية المجتمعية، وتوفير فرص الدعم لمساهمة كافة شرائح المجتمع في دفع عجلة التنمية، وذلك إنسجاماً مع تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وحرصها على بناء الإنسان البحريني.



ولفت إلى أنه إستناداً إلى إحصائية قامت بها تمكين في هذا الصدد، إلى أن 30% من المؤسسات المشاركة في الاحصائية قامت بتوظيف البحرينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل عام، وبدء مشروع تدريبي يستهدف شريحة الأفراد من ذوي متلازمة داون ضمن الوظائف التخصصية أو ذات المهارات العالية، يمثل خطوة مهمة على طريق الادماج، وتأهيل تلك الفئة من الكوادر الوطنية بالمهارات اللازمة التي تسمح بمشاركتها في العملية التنموية في سوق العمل.



من جهته، أعرب رئيس الجمعية البحرينية لمتلازمة داون عن تقديره لهذا التعاون الذي من شأنه أن يفتح أفقاً لتوسيع فرص توظيف الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة ليشغلوا مختلف المناصب الممكنة، وفق المعطيات المهنية والعلمية، لافتاً إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في العالم العربي حيث كانت مشاريع التشغيل السابقة لذوي الاعاقة تركز على تشغيل هذه الفئة في وظائف بسيطة كالنجارة والزراعة والسمكرة والصباغة.



وأوضح أن المشروع الجديد يقدم رؤية جديدة تحقق مبدأ المشاركة لكافة شرائح المجتمع، وفتح باب الأمل لتشغيل هذه الفئة في مختلف الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم.



ولفت فخرو إلى أن هذا البرنامج يعد من البرامج المتطورة، حيث يحتاج فريق عمل متكامل بالاضافة إلى تخصيص مدرب واحد لكل شاب وشابة يقدم له التوجيه والدعم بشكل مستمر لمدة عام كامل حتى يتقن المهمة، وبعد هذه المرحلة يستمر معه في موقع العمل حسب احتياجات كل وظيفة.



الجدير بالذكر أن هذا البرنامج سيكون من إعداد وتحت الإشراف والمتابعة الشاملة للخبير المتخصص في الأفراد من ذوي متلازمة داون ومدير مركز العناية بمتلازمة داون الدكتور محمد عبدالكريم المناعي.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1147 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/05/16 - 05 : 03 PM