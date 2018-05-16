معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري يستقبل السفير الاماراتي الجديد المنامة في 16 مايو / بنا / أكد معالي الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري ما تتميز به العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة من أسس متينة وثابتة على المستويات كافة، لما ترتكز عليه من تاريخ طويل من الأخوة والمحبة ووشائج القربي والمصير المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال معاليه، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسية سفيراً لبلاده لدى المملكة.



وخلال اللقاء، هنأ معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة تعيينه، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق في أداء المهام الدبلوماسية المكلف بها، وبالنجاح في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.



واضاف معاليه أن العلاقات البحرينية الاماراتية نموذج يجب الاقتداء به، لما تمثله هذه العلاقة من تميز ونموذج للأخوة والعمل العربي المشترك، وذلك بفضل النهج القويم للقيادتين الحكيمتين من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، والذي أرسى دعائم هذا النهج الخير الآباء والأجداد من قبلهم.



من جانبه، شكر سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، معالي الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة، مؤكداً أن العلاقات التي تربط مملكة البحرين ودولة الامارات العربية والتي تمتد إلى تاريخ طويل من التعاون والتآزر، يعد نموذجاً للعلاقات بين الأشقاء، مؤكداً أهمية تعزيز وتطوير أواصر التعاون، والوصول بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب لتعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.



ل.ب/ع ع



بنا 1105 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/05/16 - 08 : 02 PM