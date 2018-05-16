وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكلية بوليتكنك البحرين توقعان مذكرة تفاهم في مجال الاستشارات المهنية المنامة في 16 مايو / بنا / وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، بحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الاستشارات المهنية وتبادل المعلومات المتعلقة بسوق العمل وتوظيف الخريجين في منشآت القطاع الخاص.



وقع المذكرة من جانب الوزارة الوكيل المساعد لشئون العمل الدكتور محمد علي الأنصاري، ومن جانب الكلية الرئيس التنفيذي الدكتور جيف زابودسكي.



ويأتي هذا التعاون الثنائي في إطار تكريس الجهود نحو الاعتماد على المعرفة في تسخير المعلومات لتوجيه الشباب وإرشاد الخريجين الجدد للمسارات والتخصصات المهنية المناسبة في سوق العمل بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية الوطنية المؤهلة.



وتتمثل أوجه التعاون الواردة في مذكرة التفاهم بين الطرفين في توفير قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بسوق العمل للكلية للاستفادة من تلك البيانات في رسم ووضع خطط وبرامج التعليم والتدريب، وبما يسهم في تأهيل الخريجين من الكلية للانخراط في سوق العمل بكفاءة وفاعلية، وأن تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتقديم الدعم للكلية في حملات التوظيف التي تنفذها لخريجيها من خلال دعوة وتفعيل دور أصحاب العمل، وتقديم التسهيلات والبيانات التي تخص البحوث والمشاريع والأفكار المتعلقة بسوق العمل، ومساعدة الكلية في تطوير علاقاتها بسوق العمل وتقديم كافة المعلومات والاستشارات المهنية الخاصة بالتوظيف لطلبة الكلية.



كما تقضي المذكرة، منح كلية بوليتكنك البحرين الوزارة كافة الصلاحيات لاستخدام تقنيات وآليات التقييم وقياس القدرات، إضافة إلى تدريب موظفي الوزارة المعنيين على استخدام آليات وتقنيات التقييم ومتابعة تطبيقها، فضلاً عن إقامة الدورات والورش المتخصصة في مجالات الاستشارات والتوظيف والتسويق وغيرها من المجالات ذات الصلة، كما تقوم الكلية بإجراء الاستبيانات والمسح والبحوث المصغرة التي تحتاجها الوزارة.



وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد حميدان أن هذه المذكرة تأتي ضمن أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتعزيز الشراكة المجتمعية خاصة مع المؤسسات التعليمية والتدريبية للاطلاع على ميول واتجاهات الطلبة من جهة، وإمداد المؤسسات التعليمية بآخر تطورات سوق العمل واحتياجاته من التخصصات المختلفة من جهة أخرى، مشيراً إلى أن الحكومة الموقرة وعبر المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، تولي اهتماماً متزايداً في مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق للعمل، مؤكداً أن مذكرة التفاهم مع كلية بوليتكنك البحرين نموذج لتعميمه معه مؤسسات تعليمية وتدريبية أخرى.



من جانبه، أكد الدكتور جيف زابودسكي ان هذه المذكرة ثمرة للتعاون القائم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، حيث تسهم في تبادل المعلومات حول سوق العمل، وتدريب موظفي الوزارة على استخدام آليات وتقنيات تقييم الباحثين عن عمل، كما ستسهم المذكرة في تسهيل إدماج خريجي الكلية في سوق العمل، لافتاً إلى أهمية مثل هذه المذكرات بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية ذات الصلة المعنية بتطوير مخرجات التعليم والتدريب في مملكة البحرين.



ن.ف/ع ع



بنا 1102 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/16 - 07 : 02 PM