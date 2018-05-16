الخيرية الملكية تتلقى تبرعاً مالياً لمشاريعها من منتسبي الحرس الوطني المنامة في 16 مايو / بنا / استقبل معالي اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني، في مكتبه، سعادة الدكتور مصطفى السيد الامين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، بحضور سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري المستشار الديني برئاسة الحرس الوطني.



وخلال اللقاء قدم مدير أركان الحرس الوطني تبرعاً مالياً من منتسبي الحرس الوطني، ليسهم في دعم المشاريع التي تقوم بها المؤسسة وذلك في إطار المسؤولية والشراكة المجتمعية التي تحرص رئاسة الحرس الوطني على تفعيلها بالتعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات في البحرين.



وبهذه المناسبة أثنى الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية على التعاون الكبير والدور الرائد للحرس الوطني، ومواقفه الخيرية المساندة للمجتمع، ومساهمته في العديد من الأعمال التنموية في المجتمع البحريني، معرباً عن شكره وتقديره للفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الحرس الوطني لهذا الدعم الذي يسهم في دعم البرامج والأنشطة للمؤسسة الخيرية الملكية، مثمناً الشراكة المجتمعية في نشر ثقافة عمل الخير بين جميع أفراد المجتمع مما يسهم في الارتقاء بعجلة العمل الخيري، والذي يقود مسيرته حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



من جانبه أشاد اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة بالرعاية الملكية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية وما يوليه جلالته من اهتمام كبير بأيتام وأرامل البحرين ورعاية العمل الخيري والإنساني داخل وخارج المملكة.



وأعرب عن تقديره وامتنانه للدور البارز الذي تقوم به المؤسسة الخيرية الملكية في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية في مختلف مناطق العالم، مثمناً جهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية في تقديم العمل الخيري والإنساني لجميع المحتاجين بكل كفاءة واقتدار.



وأوضح فضيلة الشيخ راشد الهاجري أن هذا التبرع تم تخصيصه لدعم المشاريع الخيرية للمؤسسة الخيرية الملكية وإسهاماً من منتسبي الحرس الوطني في دعم العمل الخيري والإنساني داخل مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن هذا الدعم المالي خصص ريعه من اشتراكات منتسبي الحرس الوطني.



ل.ب/ع ع



بنا 1057 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/05/16 - 00 : 02 PM