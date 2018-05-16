السعودية ترعى "القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام" الرياض في 16 مايو / بنا / ترعى المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات "القمة العالمية الثانية للذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام"، التي انطلقت فعالياتها أمس وتستمر حتى يوم غد الخميس، بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات بالشراكة مع مؤسسة XPRIZE ورابطة آلات الحوسبة (ACM) والوكالات الشقيقة للأمم المتحدة، وذلك بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) بمدينة جنيف السويسرية.



وتهدف القمة، التي تأتي بعنوان "تسريع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، إلى تحديد التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التي لديها القدرة على دفع عجلة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.



وستستمر القمة في صياغة استراتيجيات لضمان تنمية موثوقة وآمنة وشاملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والحصول المنصف على منافعها، مركزة على حلول الذكاء الاصطناعي المؤثرة القادرة على تحقيق منافع على المدى الطويل.



وتشارك السعودية بوفد يضم مختصين وباحثين ورواد أعمال من البارزين في مجال الذكاء الاصطناعي.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وكيل وزارة الاتصالات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، أن القمة تكتسب أهميتها كونها الأولى من نوعها عالميا لاستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال التنمية المستدامة، مبيناً أنها ستسهم في استشراف آفاق توظيف الابتكارات التكنولوجية في خدمة المساعي الرامية إلى توفير أفضل الخدمات، كذلك لفتح الآفاق العالمية في المجال التقني ووضع المملكة في أعلى مراتب التطور التقني الذي يعد ممكن أساسي لرؤية المملكة 2030.



وأعرب الثنيان عن تفاؤله بمخرجات القمة الجاري عقدها، مشيراً إلى أنها ستكون مناسبة جيدة لعرض توجهات استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما ستكون منصة استراتيجية هامة للتعرف على رؤى نخبة الخبراء الدوليين حول سبل الاستفادة المثلى من تقنيات الذكاء الاصطناعي.



يشار إلى أن الفرق المشاركة ستستعرض في فعاليات القمة إمكانات تقنيات الذكاء الاصطناعي لوضع حد للفقر والتنبؤ بالكوارث الطبيعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تساعد في تقديم خدمات تتمحور حول المواطن في المدن الذكية، وفرص جديدة لتوفير الوصول إلى الاكتشافات الطبية بدعم من تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أنظمة تقنية بسيطة.



كما سيتحاور المشاركون حول إمكانات تقنية الـ "بلوكتشين" (Blockchain) لدعم تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي موثوقة وشفافة، علاوة على ذلك، ستقترح الفرق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي المؤثرة التي يمكن تطبيقها في المدى القريب، مسترشدة بآراء الخبراء الذين يمثلون القطاعات الحكومية والصناعية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.



ع ع



بنا 1055 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/05/16 - 58 : 01 PM