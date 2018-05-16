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الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر يتفقد سير الامتحانات النهائية لطلبة التعليم الثانوي الموازي
2018/05/16 - 46 : 01 PM
المنامة في 16 مايو / بنا / بتوجيهات من سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بشأن انتظام الامتحانات لطلبة التعليم المستمر بالمرحلة الثانوية، قام الأستاذ جعفر علي الشيخ الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر، يرافقه القائم بأعمال مدير إدارة التعليم المستمر الأستاذ عبدالكريم إبراهيم بوصبيعه، بتفقد لجان الامتحانات والاطمئنان على سيرها وفق النظام، وتقديم كافة التسهيلات النفسية والمعنوية للطلبة.

وأثنى الوكيل المساعد على الجهود التي تبذلها المدارس في توفير الأجواء المريحة من أجل تقديم الامتحانات، مما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة للطلبة.

الجدير بالذكر أن مجموع الدارسين بمراكز التعليم الثانوي الموازي قد بلغ 490 طالباً وطالبة، منهم 284 من الذكور و206 من الإناث، علماً بأنه من المتوقع أن يتخرج منهم في هذا العام الدراسي 128 من الذكور و26 من الإناث.

ن.ع/ع ع

بنا 1041 جمت 16/05/2018


عدد القراءات : 6         اخر تحديث : 2018/05/16 - 46 : 01 PM
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