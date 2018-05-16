سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل السفير الياباني الجديد المنامة في 16 مايو / بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية، سعادة السفير هيديكي ايتو بمناسبة تعينه سفيرا لبلاده اليابان لدى مملكة البحرين.



ورحب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بسعادة السفير مشيداً بالعلاقات الودية القائمة بين مملكة البحرين واليابان متمنياً لسعادة السفير ايتو التوفيق في تعزيز وتطوير علاقات البلدين وتعاونهما في مختلف المجالات لما فيه خير وصالح شعبيهما الصديقين.



من جانبه، أعرب سعادة سفير اليابان عن شكره وتقديره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة على استقباله له، وسعادته بالعمل سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1029 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/16 - 36 : 01 PM