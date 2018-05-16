الشيخة هلا تستقبل الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون والدكتورة لولوة بودلامة المنامة في 16 مايو / بنا / استقبلت سعادة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار في مكتبها اليوم السيد عبدالله خالد النصار الدوسري الوكيل المساعد لشؤون الإذاعة والتلفزيون والدكتورة لولوة حسن بودلامة المستشار الإعلامي بوزارة شؤون الاعلام.



خلال الاجتماع، أشارت الشيخة هلا إلى الدور الفاعل الذي يقوم به الإعلام المرئي والمسموع المحلي في سبيل الارتقاء بالوجه الحضاري لمملكة البحرين وشعبها.



واستعرضت سعادتها خلال اللقاء أهم نشاطات هيئة الثقافة التي تعمل حاليا على تحضير فعاليات عيد الفطر السعيد ومهرجان صيف البحرين الذي يبدأ مع العيد لفترة شهرين كاملين، واجتماع لجنة التراث العالمي الذي تستقبله المملكة مع نهاية شهر يونيو القادم، ومشروع "التراث الشفهي" الذي يسلط الضوء على ما خلقته الثقافة الشفهية من الأقاويل والمنقولات والعادات وأثر ذلك في المجتمع البحريني عبر مقابلات أجرتها هيئة الثقافة مع أعلام من البحرين.



وناقش الطرفان التعاون بين الهيئة والتلفزيون لتغطية فعاليات الثقافة القادمة وعرض حلقات مشروع التراث الشفهي عبر شاشة تلفزيون البحرين.



من جهته أشاد السيد عبدالله خالد النصار الدوسري بجهود هيئة البحرين للثقافة والآثار ومساعيها الرامية إلى تعزيز القيم الثقافية الأصيلة للمجتمع البحريني، منوهاً بدور الثقافة في تحقيق نهضة الأمم والشعوب.



ع ع



بنا 1028 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/16 - 35 : 01 PM