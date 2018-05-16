سمو قائد الحرس الملكي يستقبل السفير الإماراتي الجديد المنامة في 16 مايو / بنا / استقبل سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بمكتبه في قيادة الحرس الملكي صباح اليوم، سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة تعيينه سفيراً جديداً لبلاده في مملكة البحرين.



وخلال اللقاء رحب سمو قائد الحرس الملكي بسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنياً سموه له التوفيق والسداد في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة لكل ما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين، مشيداً سموه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين بدولة الأمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي تشهد على الدوام ازدهارا كبيرا في كافة المجالات.



ن.ف/ع ع



بنا 1027 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/16 - 34 : 01 PM