رئيس المحكمة الدستورية يستقبل الدكتور محمد عبدالله الكواري المنامة في 16 مايو / بنا / استقبل معالي الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية بمكتبه صباح اليوم، الدكتور محمد عبدالله الكواري، الذي أهدى معاليه نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من كلية الحقوق – جامعة البحرين بعنوان "الرقابة الإدارية لديوان الخدمة المدنية على الأجهزة الحكومية في مملكة البحرين".

وأعرب معالي رئيس المحكمة عن شكره وتقديره لهذه الرسالة القيمة متمنيًا له التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية.





أ.ا.ش/و.ش



بنا 1000 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/05/16 - 06 : 01 PM