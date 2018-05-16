"الأعلى للمرأة" يصدر دليلي "مباشرة الحقوق السياسية" و"الانتخابات النيابية والبلدية" المنامة في 16 مايو/ بنا / أصدر المجلس الأعلى للمرأة "الدليل الاسترشادي للانتخابات النيابية والبلدية" الذي يهدف الى تعريف المرأة البحرينية الراغبة بالترشح للانتخابات النيابية والبلدية، بإجراءات التحضير والاستعداد المرحلي المبكر للمرأة التي تنوي الترشح للانتخابات، ويتضمن الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة العملية الانتخابية وفق الدستور والتشريعات الناظمة، وكل ذلك لزيادة حضور المرأة في المشهد الانتخابي وتعزيز فرص فوزها.



كما أصدر المجلس الأعلى للمرأة "دليل مباشرة الحقوق السياسية" الذي يتضمن أهم المواد القانونية والإجراءات في قانون مباشرة الحقوق السياسية بهدف رفع وعي وممارسة المرأة لدورها السياسي كمواطنة لها كامل الحقوق السياسية التي كفلها دستور مملكة البحرين.



ويأتي إصدار هذه الادلة بالتزامن مع مناسبة يوم المرأة البحرينية 2018 الذي خصص للاحتفاء بالمرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي، كما يدعم تنفيذ الاطار العام لبرنامج المشاركة السياسية 2016-2018 ضمن جهود المجلس لدعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي، واستثمار الخبرات المتراكمة المتاحة لدى المرأة البحرينية، وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال التدريب على المهارات الانتخابية والمعارف والحقوق الدستورية والقانونية.



وتمثل هذه الادلة الإرشادية إضافة نوعية لمحاور التوعية وادارة المعرفة وفي اطار عمل المجلس الأعلى للمرأة لإثراء مصادر المعلومات بمختلف أشكالها في مجال شؤون المرأة، وتوثيق عمل المجلس ضمن مراجع يتم تنقيحها وتطويرها بشكل دائم، وتوفير مركز معلومات يختص بالمرأة البحرينية بشكل خاص والمرأة على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار اختصاصات المجلس التي تنص على "إصدار النشرات والمجلات والمواد المطبوعة والإلكترونية ذات العلاقة بأهداف المجلس واختصاصاته، وإنشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالمرأة، وإجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال، وتوعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها وذلك من خلال استخدام الآليات المناسبة".













ل.ب/و.ش



بنا 0959 جمت 16/05/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/05/16 - 11 : 01 PM